La Lazio sceglie la strada del voucher per rimborsare gli abbonati. Niente soldi indietro, ma la possibilità di spendere il credito ottenuto in vista della prossima stagione. Lo riporta il sito ufficiale della Lazio: "La S.S. Lazio – preso atto dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti che, in riferimento all’emergenza Covid19, hanno disposto la ripresa del Campionato di Serie A Tim 2019/20 senza la presenza di pubblico – informa i propri tifosi che i ratei non goduti degli abbonamenti alla stagione sportiva 2019/2020, relativi alle gare casalinghe:

Lazio Fiorentina del 27/06/2020

Lazio Milan del 04/07/2020

Lazio Sassuolo dell’11/07/2020

Lazio Cagliari del 23/07/2020

Lazio Brescia del 29/07/2020

saranno messi a disposizione degli abbonati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 88 del D.L. 17 marzo 2020 e s.m.i., convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, tramite emissione di un voucher. Le richieste di emissione dei voucher dovranno pervenire alla società esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma TicketOne raggiungibile al link www.rimborso.info a partire dalle ore 12.00 del giorno 29 luglio alle ore 20.00 del 30 agosto 2020. Il mancato invio delle richieste entro questo termine costituisce rinuncia alla richiesta di rimborso".