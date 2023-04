“Mamma orsa vieni qua mangia anche Sadegholvaad”: questo quanto recitava lo striscione presente fuori dallo stadio di Rimini in occasione del match contro il Montevarchi. I tifosi romagnoli contestano al sindaco i mancati interventi allo stadio.



Il primo cittadino della città, Jamil Sadegholvaad ha risposto così: “Oggi qualche ‘buontempone’ dotato di grande spessore umano, autoproclamatosi ‘rappresentante della Curva est’, mi ha augurato di finire ammazzato per mano (o meglio zampa) di mamma orsa. So bene che i veri tifosi del Rimini Calcio non sono questa miseria umana qua. Forza Rimini! Sempre! P.s. un affettuoso ricordo per Andrea Papi, il runner ucciso in Trentino pochi giorni fa”.