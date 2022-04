Freddy Rincon, operato d’urgenza nella notte a causa di un incidente stradale in cui è stato coinvolto alle prime ore dell’alba a Cali, lotta tra la vita e la morte. Le condizioni dell’ex centrocampista del Napoli, oggi commentatore per la tv colombiana, restano gravi a causa di forte trauma cranioencefalico che ha richiesto un intervento di circa 3 ore e che "rischia di causare seri danni permanenti". Hamilton Ricard, uno dei primi amici ad arrivare all'ospedale, ha dichiarato: “I chirurghi hanno detto che ha sofferto seri danni al cervello. La sua attività cerebrale al momento dell’arrivo in ospedale era quasi inesistente. Adesso lotta tra la vita e la morte"



SEMAFORO ROSSO - Emergono nuovi dettagli sulla dinamica dell’incidente che ha causato il ferimento di altre quattro persone. Secondo quanto affermato dal sottosegretario ai Trasporti di Cali, Edwing Candelo, l’auto su cui viaggiava Rincon avrebbe ignorato un semaforo rosso attraversando l’incrocio nell’esatto momento in cui transitava un autobus.