Il centrocampista venezuelano del Torino, Tomas Rincon ha dichiarato in una diretta su Instagram: "Non escludo di poter terminare la carriera in patria, ma ora voglio restare al Toro a lungo per continuare a competere ad alti livelli".



Rincon ha un accordo fino al 30 giugno 2021. Non c’è quindi nessuna scadenza imminente che porti ad affrettare i tempi, ma sia la società che il calciatore hanno l’intenzione di prolungarlo secondo la Gazzetta dello Sport. L’idea c’è ed è condivisa, non essendoci alcuna scadenza dietro l’angolo non è un tema ad oggi sul tavolo, si approfondirà, con la necessaria calma, nei prossimi mesi.