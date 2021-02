Andrea Belotti, attaccante e capitano del Torino, è protagonista in campo ma anche fuori, visto che c'è un contratto da rinnovare. Il ds dei granata, Vagnati, ne parla a Sky Sport prima della sfida contro l'Atalanta: "Non vorrei parlare sempre del suo contratto in ogni intervista. Per noi Andrea è fondamentale. Le porte saranno sempre aperte, vogliamo continuare il rapporto con lui, ci metteremo a sedere, con estrema serenità, e cercheremo di andare incontro alle esigenze del nostro capitano".