Gigi Buffon è firmerà un nuovo contratto con la Juve per un'altra stagione. ​Come scrive La Gazzetta dello Sport, è stato proprio Agnelli a parlare con Buffon dicendo: “Vogliamo che tu sia ancora uno dei nostri”. Pronta la risposta di Gigi: “Se voi siete sicuri che sia la scelta giusta, sono felice di continuare”. Rinnovo in vista, quindi, come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, con Buffon che guadagnerà circa 1.5 milioni di euro.