L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport tratta la questione relativa al rinnovo di Icardi e marca una netta differenza tra quella che è la calma dell'Inter e quella che è invece la delusione della famiglia del calciatore, che evidentemente si aspettava di poter giungere a un rinnovo in altri tempi.



“Da un lato la società continua a ritenersi serena e tranquilla. Al punto da ribadire che non sono giunte richieste per Icardi e che la volontà è quella di trattenerlo a Milano ancora a lungo. Il fatto di essere esterni al periodo della validità della clausola mette l’Inter dalla parte più robusta. Per acquistare il numero 9 nerazzurro bisogna sedersi intorno a un tavolo con Ausilio e trattare sul prezzo. Ma, come appena detto, al club non sono giunte proposte o manifestazione d’interesse. Dall’altro lato, quello della famiglia, il clima è meno disteso nonostante la vacanza. Il freddo sceso negli ultimi giorni con la società viene vissuto con delusione. E anche i segnali che arrivano, tra le righe, lasciano perplessi. In questo gioco di attendismo, necessario e strumentale, si possono infilare ogni tipo di insinuazioni”.