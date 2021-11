Lorenzo Insigne si allontana dal Napoli. Almeno a sentire il suo agente, Vincenzo Pisacane, che intervistato da Il Roma ha messo in dubbio il rinnovo del suo assistito, legato al club di De Laurentiis da un contratto in scadenza il prossimo giugno: "​Sto sentendo troppo spesso giornalisti abbastanza importanti di testate nazionali insinuare che Lorenzo abbia rifiutato offerte irrinunciabili da parte del Napoli. Che vorrebbe ottenere un bonus alla firma e che il presidente si sia spinto oltre ogni limite a livello economico. Premetto che i rapporti con Aurelio sono ottimi e che ci sentiamo varie volteIo faccio il procuratore del capitano e lo devo tutelare sempre"."​Di solito i rinnovi si fanno al rialzo. Basta vedere il trattamento fatto a chi prima di Insigne ha firmato un nuovo contratto.Siamo sempre in contatto con De Laurentiis. C’è una stima reciproca con Aurelio ma sa bene che la proposta va aumentata e non tagliata"."​Siamo alla fase iniziale dei colloqui ed è normale che ognuno tiri l’acqua al proprio mulino. Si sta facendo passare Lorenzo come uno che sta chiedendo il mondo.Non so come vengono fuori delle cifre non conoscendo i fatti. Mi aspetto che il club faccia un passo in avanti nei confronti del calciatore e di un simbolo di Napoli".. È giusto fare chiarezza nei confronti dei tifosi che leggendo fake news se la prende con Lorenzo. Insigne sta facendo il professionista, si allena bene. Gioca come se avesse altri dieci anni di contratto. Per capire l’amore verso i suoi colori basta sentire il pensiero di Koulibaly che disse di non aver mai visto così tanto impegno in allenamento da parte di un calciatore che potrebbe andare via a giugno"