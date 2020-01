34 e 35 anni, eppure in odor di prolungamento di contratto. La finestra di mercato di gennaio forse non verrà ricordata, in casa Lazio, per le grandiose operazioni in entrate, ma per i rinnovi ai suoi senatori. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio vorrebbe prolungare il contratto di un altro anno a Lulic - 34 primavere - e Parolo, che di anni ne ha 35.



RINNOVO CONTRATTO - E lo vuole fare anticipando i tempi. I due contratti scadono a giugno, la Lazio a fine mese vorrebbe avere un incontro con Lulic e Parolo per tenerli un altro anno. Per ora la scrivania può attendere, alla Lazio servono ancora.