, il talento portoghese finalmente esploso con la maglia rossonera la stagione scorsa, in cui ha fatto spesso la differenza con i suoi scatti sulla fascia e con i suoi gol, non a caso eletto miglior giocatore della serie A. Nessun dubbio sul fatto che Leao, a 23 anni, sia un punto fermo per il Milan di Pioli che grazie anche a lui ha vinto lo scudetto. Semmai qualche dubbio sul suo valore a livello internazionale, visto che il c.t. portoghesenel Mondiale in Qatar lo ha tenuto più in panchina che in campo. Il tempo sicuramente gioca a suo favore, perché Pioli ha sempre ripetuto che Leao ha ampi margini di miglioramento, sottolineando l’importanza della sua crescita, a livello di continuità e di mentalità., che ha investito molto su di lui quando lo ha pagato 23 milioni nel 2019, garantendogli un ingaggio di 1,4 milioni netti a stagione fino al 30 giugno 2024. Il condizionale è d’obbligo, perché malgrado i tanti discorsi sul possibile rinnovo del contratto con il Milan, che gli ha offerto 6 milioni a stagione disposto a salire fino a 7,Maldini aveva dichiarato che si augurava di chiudere la trattativa prima del Mondiale, ma così non è stato. E adesso, anche se Leao non è un titolare in Nazionale,, visto che fin qui ha già segnato due gol entrando dalla panchina e nel caso in cui il Portogallo entri in semifinale, o addirittura vinca il suo primo Mondiale, l’attaccante rossonero costerebbe molto di più.Facile immaginare che ilsia sempre più interessato a lui, a maggior ragione se perderà, e di riflesso aumentino le richieste del suo procuratore.. E’ vero che fin qui ha lanciato messaggi rassicuranti, facendo capire che intende rimanere al Milan, ma dopo il clamoroso precedente diche un anno fa alle Olimpiadi dichiarò alla “Gazzetta” che al rientro in Italia avrebbe firmato il rinnovo del contratto, è lecito nutrire qualche perplessità. A prescindere da come finirà il Mondiale del Portogallo,, perché non può correre il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno, come è già successo con i vari Donnarumma, Calhanoglu, Kessie e Romagnoli., come ha dimostrato indirettamente, e non lo è neppure Leao che troppe volte ha avuto un atteggiamento indolente, fermandosi dopo aver segnato un gol, e soprattutto senza fare la differenza nelle gare più importanti di Champions, vedi il doppio confronto con il Chelsea. Un vero campione, infatti, lo è sempre sia nel proprio club, sia in Nazionale. E proprio il suo compagno, che potrebbe dare lezioni a tutti sull’importanza della continuità e della mentalità, lo sta dimostrando al Mondiale a poche decine di metri da Leao.. Perché o rimane Leao, oppure lo saluta in cambio di un bel pacco di milioni di euro, o di sterline. Sognando l’arrivo di Ziyech che lo sfiderà sabato in Qatar.