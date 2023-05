Per il rinnovo dicon ilè ormai questione di ore. Paolo Maldini ha confermato prima dell'EuroDerby le indiscrezioni delle ultime ore e lo stesso ha fatto Paolo Scaroni nel suo intervento all'evento de Il Foglio Sportivo , ulteriori indicazioni arrivano anche dall'entourage dell'attaccante portoghese., avvocato di Leao, ha infatti spiegato a Foot Mercato: "Sì, stiamo discutendo con il Milan per prolungare il contratto di Rafael. Come in ogni dossier di questa portata, le discussioni sono lunghe e ogni dettaglio conta. Abbiamo programmato di incontrarci nelle prossime ore su questo tema con la dirigenza del club. Per Rafael il Milan è un club che conta e le sue ambizioni non sono cambiate da quando è arrivato qui.e vuole giocare in Champions League".