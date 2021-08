, domani o dopodomani. Il club è fantastico con lui, lui lo è con il club. Deve restare qui per tanti anni e sicuramente firmerà subito. Se va in Nazionale firma al rientro e siamo tutti felici, dobbiamo fare delle cose importanti e firmerà presto”. Chiaro, diretto, Joséha risposto come suo solito alla domanda sul futuro del capitano della Roma dopo la sfida col Trabzonspor valida per il playoff di Conference League., come tutte quelle che fa lo Special One, per mandare un messaggio al club e all'entourage del centrocampista romano. Ma la situazione è ben diversa.A oggi, infatti, non c'èper prolungare il contratto in scadenza 2022. I due incontri avuti nelle scorse settimane sono stati positivi, senza però che si trovasse un accordo dal punto di vista economico. Il clima è stato positivo, la volontà comune è di andare avanti insieme e per questo motivo la priorità del classe '96 è ancora la Roma. Le parti si raggiorneranno, ma. Nonostante i messaggi di Mou, che vorrebbe presto chiudete la questione rinnovo per il suo capitano.