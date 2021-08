Sembrava destinato a una breve sosta, un rientro prima di essere girato ad altri club, magari proprio a quel Lione con cui nell'ultima stagione in Ligue 1 aveva fatto molto bene. Invece Mattia De Sciglio è rientrato alla Juventus per restarci, questa la decisione del club bianconero per il momento, dopo aver osservato il precampionato del difensore. Un calciatore ritrovato, in grado di giocare da terzino ma, all'occorrenza, anche da centrale.



TRA ALLEGRI E FUTURO - Un ruolo fondamentale, nella decisione sul destino dell'ex Milan, è chiaramente quello che ha avuto Massimiliano Allegri. L'allenatore che meglio di chiunque altro conosce il classe '92, lo aveva avuto con sé in rossonero e lo ha rivoluto nella sua prima esperienza a Torino. La decisione della Juve è chiara: Mattia rimarrà come jolly, un tuttofare per la difesa. E poi, nei prossimi mesi, Federico Cherubini e i suoi collaboratori valuteranno se offrire agli agenti di De Sciglio anche il rinnovo di contratto in scadenza 2022. Un passo alla volta, per il futuro ci sarà tempo.