Alessio Romagnoli ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2022. Questo il commento della società rossonera sul sito ufficiale, nella consueta rassegna commentata: “Il valore di un rinnovo che va oltre l'aspetto sportivo. I tifosi rossoneri ne hanno colto in pieno il messaggio di sostanza, di solidità e programmazione da parte della società. È particolare il modo in cui i milanisti percepiscono Alessio: come un giocatore di grande valore e rendimento in campo, come un ragazzo molto serio, schietto e senza fronzoli fuori dal campo. Romagnoli non si atteggia, Romagnoli ama il silenzio e il senso vero delle cose. Lo ha confermato anche con i dirigenti rossoneri a Casa Milan, trasformando una firma attesa e importantissima in un evento tutt'altro che sopra le righe”.