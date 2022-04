Intercettato da alcuni giornalisti in centro a Roma, Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rinnovo di Sarri. Queste le sue parole, riportate da La Presse: "Prematuro parlarne, ma ho grande considerazione di lui. È un uomo di grandi qualità che lavora 24 ore su 24 per il campo. La sua qualità non si discute". ACERBI - Se le parole del patron della Lazio sembrano suonare come un passo indietro riguardo il futuro del tecnico, rispetto ai toni roboanti degli annunci natalizi, lo stesso nunero 1 biancoceleste ha voluto provare ad abbassareni toni sulla vicenda Acerbi: "Si è chiarito. Se uni è sotto pressione può avere reazioni particolari".