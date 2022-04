Seduta tecnica a Formello questo pomeriggio per la Lazio. Nell'allenamento di oggi Sarri ha gestito il gruppo dividendolo in due: da una parte lavoro su campo ridotto e porte piccole, con brevi partite tra i calciatori che hanno giocato titolari contro il Milan, dall'altra parte il resto della rosa alle prese con esercizi sui movimenti tattici di gioco.



Unico assente, ancora, Pedro. Lo spagnolo è alle prese con un fastidio al polpaccio che, di fatto, lo tiene fuori da un mese. Il mister sperava di averlo già per la sfida con i rossoneri, ma il recupero è più lento del previsto. Ora si proverà a farlo rientrare per la trasferta di La Spezia, ma sarà difficile rivederlo dal 1' minuto già sabato sera. Al massimo siederà in panchina. Stasera intanto parteciperà alla cena con il resto della squadra a casa di Luis Alberto, per un party a tema ispanico organizzato da alcuni giorni dal numero 10 biancoceleste. Un'occasione per provare a tenere unite le redini del gruppo, soprattuto dopo le ultime acredini.