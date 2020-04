Due settimane fa, fra opinionisti, addetti ai lavori e lettori era cominciata a circolare una domanda:Non c’era nessuno che non trovasse questa decisione opportuna, sia per il mondo del calcio, sia per la società in generale.Non c’era chi non vedesse, nel gesto, valori concreti e morali in un periodo di grande difficoltà per tutti., di personaggi pubblici, di campioni che guadagnano parecchi milioni di euro al mese, decideva di decurtarsi i compensi per concorrere ad alleviare la situazione critica delle loro società.