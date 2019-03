Spostata ancora Lazio-Udinese, i tifosi biancoceleste... e quelli del Milan insorgono. La gara contro i friulani subisce un altro rinvio: stavolta si giocherà mercoledì 17 aprile alle 19.00. E la reazione social dei tifosi della Lazio è veemente: "Poi non vi lamentate se nessuno viene allo stadio!", "che strazio la dovrò perdere, per venirla a vedere ogni volta devo prendere ferie o permessi", "orario assurdo", "tra un po' ce la fanno giocare a giugno". A sorpresa, però, non sono gli avversari friulani a dire la loro, ma i tifosi del Milan.



REAZIONE SOCIAL MILAN - Anche i tifosi rossoneri non hanno gradito lo slittamento: a quel punto la gara tra Lazio e Udinese di fatto finisce dopo lo scontro Champions con il Milan, a rigor di calendario. E c'è chi grida allo scandalo su Twitter: "Il Milan deve farsi sentire", "senza vergogna, spudorati", "con la Lazio tutto tace, e gli fanno recuperare la partita quando vogliono loro", "giochiamola a fine campionato allora". La polemica cresce, perfino il calendario di campionato può alimentarla...