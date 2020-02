Giovanni Galli non ci sta. Intervistato da Lady Radio, l'ex portiere di Fiorentina,, Milan e Nazionale dichiara: “L’altra sera abbiamo assistito ad un Inter-Ludogorets senza tifosi, di una tristezza mondiale - le sue parole riportate da Fiorentina.it -. Per fortuna non l’hanno vista in tanti a livello mondiale ma quello che sarebbe successo stasera tra Juventus e Inter, con tanti paesi collegati, sarebbe stato di uno squallore assoluto. Ma poi per cosa? Questa è una decisione ridicola nei tempi, nei modi, stasera non si può parlare e lunedì sì? Ma di cosa si parla? Siamo dei cialtroni, nel calcio ma anche in generale a 360 gradi. E come cialtroni ci comportiamo. Il peso politico della Juve? Purtroppo viviamo in questa situazione ed è logico che faccia rabbia, ci sono tante dichiarazioni e comportamenti dei quali una società così importante, che lavora 24 ore al giorno nell’azienda calcio, potrebbe fare a meno. Perché seguire certi comportamenti e farsi ulteriori inimicizie. Perché?”.