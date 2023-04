Il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, arrivato allo stadio Arechi di Salerno per la Finale della Primavera TIM Cup, ha così risposto ai cronisti relativamente al possibile spostamento della gara Napoli -Salernitana della prossima giornata: "Siamo in contatto con l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita la Lega si adeguerà".



LA RICHIESTA - Gaetano Simeone, consigliere del Comune di Napoli e presidente della commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, aveva chiesto di rinviare la sfida Napoli-Salernitana, prevista sabato alle 15, al 30 aprile alle 12.30, in concomitanza con Inter-Lazio per «tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza» e prevenire «eventuali episodi incresciosi».



PROBLEMI - Se Napoli-Salernitana fosse posticipata, dovrebbe essere cambiata anche la collocazione di Udinese-Napoli, al momento prevista per martedì 2 maggio alle 20,45. Insomma, andrebbe rivisto pure il calendario della 33ª giornata, ufficializzato venerdì. Con problemi per l'Udinese che ha già iniziato a vendere i biglietti per martedì 2. Ci sono poi i diritti tv da preservare e il programma degli incontri è stato pianificato tenendo conto delle esigenze di Dazn e Sky