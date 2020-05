#StayStrong and Enjoy #Kleague Opening Match Worldwide LIVE on Twitter!



Jeonbuk Hyundai vs Suwon Samsung

Jeonju World Cup Stadium

May 8th, 7PM KST

Television @kleague https://t.co/k3Y3L8JZgt — K League (@kleague) May 8, 2020

È ripartito oggi ilin. Dalle 12 italiane laè tornata in campo con la prima sfida che sta andando in diretta sui canali Youtube e Twitter e che vede contrapposti lo Jeonbuk Hyundai Motors e il Suwon Samsung Bluewings.Idea speciale per la squadra di casa che ha voluto modificare i seggiolini del proprio stadio, ovviamente vuoto e privo di tifosi, per mandare un messaggio positivo a tutti gli appassionati: “Stay strong”.