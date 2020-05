Nella giornata di ieri il Premier inglese Boris Johnson ha confermato il via libera per la ripresa degli sport di squadra e quindi anche della Premier League di calcio, a partire dal 1 giugno. I club si riuniranno domani per stabilire il protocollo definitivo per la ripartenza, ma c'è già un'importante linea guida per la gestione dei casi di nuova positività.



A svelarlo è il The Independent: se un giocatore dovesse risultare positivo al Covid-19 non sarà necessaria la quarantena per l'intera squadra di appartenenza, bensì sarà soltanto il singolo calciatore trovato positivo ad essere messo in isolamento.



Tutto è ancora ufficialmente in fase di studio, come confermato dal CEO della Premier, Richard Masters, e si attende l'ok del governo anche se filtra già la contrarietà dell'assocalciatori. L'idea di base resta quella di ricominciare gli allenamenti di squadra il 18 maggio, con un'eventuale ripartenza del campionato prevista per metà giugno.