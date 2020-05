Alla fine la Lega Serie A, dopo un’assemblea durata 7 ore, ha prodotto le date tanto attese: 18 maggio e 13 giugno. La prima si riferisce alla ripresa collettiva, la seconda invece alla ripartenza del campionato, che metterà la Sampdoria di fronte alla Roma in trasferta. Nel protocollo previsti lo stop e la quarantena in caso di positivo, e l’indicazione ai calciatori a fare la doccia a casa e non negli spogliatoi.



L’assemblea ha votato come data da proporre al Governo il 13 giugno, ma le opzioni sul tavolo erano due. Era stato infatti ventilata l’opzione di ricominciare anche il 20 giugno, e questa data trovava l’appoggio della Sampdoria, con il supporto di Torino, Napoli, Sassuolo e Udinese. I blucerchiati avrebbero preferito avere una settimana in più per gli allenamenti, considerando anche l’alto tasso di contagi accusati tra marzo e maggio.