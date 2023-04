Un tenero pensiero, un bacio lanciato nel vento, l’augurio più sincero:. Il nostro mondo. Quello che cui siamo cuciti addosso come un vestito su misura. Peccato che noi siamo diversi l’uno dall’altro e quell’abito va bene soltanto per pochi.A te, Julia, andava stretto e ti sentivi soffocare dentro. Siccome eri fiera e orgogliosa non ti andava di parlarne, Anzi, facevi finta che tutto andasse bene e che il tuo essere “diversa” per via del colore della tua pelle rappresentasse un dettaglio insignificante.Oppure ti sedevi in terra appoggiando le spalle al muro e cominciavi a perderti dietro i tuoi pensieri e a smarrirti nel labirinto composto da mille domande alle quali non trovavi lo straccio di una sola risposta. Come l’alta notte, a Istanbul, mentre le tue compagne dormivano e tuE anche tu, con il cuore infranto come lei.I vigliacchi sono quelli che sopportano senza reagire la violenza soffocante di un abito sbagliato.