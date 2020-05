In estate come nel resto dell'anno: Cristiano Ronaldo è il vero intoccabile della Juventus. In vista della tante partite in pochi giorni, secondo il Corriere di Torino il portoghese resterà comunque il giocatore sul quale Sarri punterà sempre. Difficile vederlo in campo in tutte le partite, ma sarà lui a dire quando avrà bisogno di riposarsi. A oggi non vede l'ora di ricominciare Cristiano, che negli allenamenti alla Continassa è risultato tra i più in forma e i più motivati. Ma questa non è più una novità.