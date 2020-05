Si torna in campo. Oggi doppia seduta per la Lazio, due blocchi di allenamenti, alle 10 e alle 17, in un centro sportivo di Formello completamente trasformato da lavori di ristrutturazione. Inzaghi nei giorni scorsi ha rivisto 24 atleti, che si sono sottoposti a test sierologici e tamponi. Oggi si riparte.



RIPARTE LA SERIE A- A lanciare la carica è lo stesso Strakosha sui social: una foto in versione "Avengers" su Instagram con Milinkovic ed Immobile, a testimoniare l'entusiasmo del gruppo e la voglia di tornare ad allenarsi nel centro sportivo di Formello, sanificato e pronto. 5 blocchi da 5 calciatori, praticamente non si vedranno i componenti della rosa, sparpagliati per tutto l'immenso centro sportivo biancoceleste.