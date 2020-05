La Lazio spera di poter tornare in campo, per gli allenamenti di gruppo prima e per la ripresa del campionato di Serie A poi. Il club di Claudio Lotito è stato da sempre in prima linea per promuovere un nuovo inizio della stagione, dopo il lungo stop a causa del Coronavirus. Come riporta il Corriere dello Sport, si sta muovendo per ripartire in fretta.



RIPRESA LAZIO ALLENAMENTI - La Lazio si sta organizzando, il preparatore atletico Ripert sta bilanciando i carichi di lavoro: “Non avevamo mai avuto uno stop così lungo, quindi non esiste un piano di lavo per un caso del genere. Bisogna dosare i carichi di lavoro e monitorare come reagiscono i ragazzi. Quando i ragazzi sono tornati in campo ho visto nei loro occhi la felicità”.



REBUS RITIRO - La macchina organizzativa biancoceleste sta cercando un luogo per il ritiro, che sia del tutto sanificato. Probabilmente si farà un mini-ritiro a Formello, per evitare contagi da qui all'inizio del campionato. La Lazio potrebbe partire già lunedì, ma serve l'ok del Comitato Tecnico Scientifico.