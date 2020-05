Dominik Szobloszlai è uno dei nomi in cima alla lista di Ralf Rangnick per rinforzare il centrocampo del Milan. Punto di forza del Salisburgo, al quale è legato con un contratto in scadenza nel 2022, e dell'Ungheria, per il talento classe 2000 rischia di scatenarsi un'asta internazionale. Il club rossonero fa sul serio, ci sono stati già dei contatti sia con gli austriaci che con l'entourage ma la concorrenza è forte e nutrita: in prima fila c'è la Lazio seguita da Lipsia( controllata, come il Salisburgo, dalla Red Bull) e Borussia Dortmund.



LA CIFRA MINIMA DI PARTENZA - Il Salisburgo non ha fretta di cedere Szoboszlai, vuole ascoltare tutte le offerte e scegliere la migliore con relativa calma. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la base d'asta è sui 18/20 milioni di euro. La Lazio ha già un'intesa di massima con Dominik, resta da trovare quella con il Salisburgo. L'obiettivo di Tare è quello di aumentare il pressing per non evitare che il prezzo aumenti di almeno 5 o 6 milioni di euro. Il Milan c'è e resta in corsa: ha incassato il gradimento del gioiellino ungherese e ha intenzione di presentare la prima offerta al Salisburgo.