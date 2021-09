Da un ex numero dieci del Barcellona all'altro. Roman Riquelme, oggi vice presidente del Boca Juniors, ha parlato del trasferimento dell'argentino al Psg: "Spero che possa godersi Parigi - ha detto a Espn - Sensazione strana? Non so, ma è una grande emozione, e vederlo insieme a Mbappé e Neymar sarà bello. Se non vincono la Champions ora non la vincono più. Il futuro di Leo? Vince in Europa col Psg e si ritirerà al Barcellona".