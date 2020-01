Giuseppe Riso, agente del difensore Mattia Caldara, in procinto di passare dal Milan all'Atalanta, e dell'attaccante della Spal Andrea Petagna, ha parlato del mercato che sta riguardando i suoi assistiti, ospite a Sky Sport: “La scelta di Caldara era chiara, ritorna a casa, in famiglia. Era normale come scelta. Il Milan? Caldara aveva l’esigenza di ricominciare da dove aveva fatto meglio, dall’Atalanta. Bisogna ringraziare il Milan che ha capito le esigenze del ragazzo. Passo indietro o avanti? È un passo importante, Caldara deve ritrovarsi, deve giocare, deve andare dove si sente bene per ripartire. Il Milan recupererà il valore del ragazzo, che è uno dei difensori italiani più forti al momento. Petagna protagonista in questo mercato? Ha sempre mercato Andrea, è un giovane attaccante che fa tanti gol. Verrà nominato in questo mercato, anche nel prossimo. La Spal cercherà di tenerselo per trovare la salvezza, ma è normale che venga accostato a Roma, Inter e Milan. È un giocatore pronto per quelle piazze, poi vedremo quando accadrà”.