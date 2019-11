Tra le note più positive della nuova Inter targata Antonio Conte c'è sicuramente Stefano Sensi. La sua assenza, nelle ultime settimane, si è fatta sentire, ma ora il centrocampista è pronto per tornare a disposizione dei nerazzurri. Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com a margine dell'evento 'Serie A Revolution', l'agente del giocatore, Beppe Riso, ha dichiarato: "Non è una sorpresa. Conte lo ha cercato, lo ha voluto, sono stati bravi a prenderlo prima di tutti".



SULLE DICHIARAZIONI DI CONTE - "E' giusto che dica così, è normale che in campo europeo serva esperienza. Stefano la farà giocando".



SULL'INTERESSE DI BARCELLONA E CITY - "C'era già quest'estate, è normale sia così".



SU GAGLIARDINI - "Sta meglio, sta recuperando. L'ho visto bene, ha le qualità per fare la differenza anche in campo europeo".



SU DIMARCO - "Sta crescendo, l'esperienza con l'Inter è bellissima. Bisogna fargli i complimenti per come lavora duramente. Serve mentalità, lui ce l'ha".



SU CALDARA - "E' pronto, sta bene. Mi dice che si sente meglio giorno dopo giorno".



SULL'EVENTUALE RITORNO DI IBRAHIMOVIC - "E' affascinante, porta una mentalità vincente. Ne parlavo l'altro giorno con Cristante, che si ricorda di quando era più giovane e andava in prima squadra. Porterebbe mentalità vincente, quella che in questo momento servirebbe al Milan".