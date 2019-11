Tra Brozovic e Sensi il feeling è perfetto. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come in campo i due si cerchino moltissimo.



“Centosessantasette: sono i palloni che Sensi e Brozovic si sono scambiati in sette partite di campionato. È una media mostruosa: quasi 24 passaggi a partita, in entrambe le direzioni. Dire che parlino in campo lo stesso linguaggio è persino riduttivo. Sottolineare invece quanto il dialogo continuo tra i due sia stata una delle armi vincenti dell’Inter di Conte fino a ottobre, non è mai sbagliato. Sensi è fino a prova contraria ancora imbattuto, in Serie A con l’Inter, perché nella sfida con la Juve uscì dal campo sull’1-1. La chiave del doppio play ha permesso a Conte di criptare il gioco dell’Inter. Mettersi nei panni degli avversari è complicato”.