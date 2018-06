La rissa scatenatasi nei tunnel che conduce agli spogliatoi tra i giocatori di Catania e Siena, al termine della semifinale play-off del campionato di Serie C, ha portato gravi conseguenze per la formazione toscana, che arriverà alla finale promozione col Cosenza con molte defezioni. Le sanzioni più pesanti arrivano per Santini e Bulevardi, fermati per 4 turni, mentre Iapichino, Rondanini e Gerli hanno subito una squalifica di una giornata, al pari di Pascali, giocatore del Cosenza, l'altra finalista.



In particolare, Santini è stato punito "perché al termine della gara, nel tunnel degli spogliatoi, nell'ambito di una colluttazione fra tesserati di entrambe le squadre, tentava di colpire con un calcio un tesserato della squadra avversaria, non riuscendovi, e colpendo invece al fianco destro un addetto federale, provocandogli forte dolore e la necessita' di cure mediche". Bulevardi invece è stato squalificato "per recidività in ammonizione e perché, al termine della gara, rientrava negli spogliatoi urlando a voce alta "abbiamo vinto contro tutti e contro la Lega", frase inopportuna e oltraggiosa".



Infine, anche il Catania è stato sanzionato con una multa di 3500 "perché persona non identificata, ma riconducibile alla società presente sul terreno di gioco, al termine del primo tempo di gara colpiva con un pugno all'altezza del torace un calciatore della squadra avversaria che non subiva conseguenze; perché propri tesserati, al termine della gara, nel tunnel degli spogliatoi, venivano a contatto con tesserati della squadra avversaria e addetti alla sicurezza, generando una rissa successivamente sedata".