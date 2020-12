"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".Vederlo così,, icona di stile per chi bazzicae dintorni sui social, ha rimandato tutti con la mente al passato. Che poi, passato, presente e futuro, quando si parla di Milan, si rincorrono sempre. Sarà colpa (o più merito) dei ritorni di mercato, del tormentone di un decennio fadi quel Maldini che ciclicamente torna a essere cognome luccicante per la storia eterna rossonera, ma la questione temporale, per i milanisti, è qualcosa di serio, di molto serio. E, che sembra, in panchina, Martydi 'Ritorno al futuro', è uno dei custodi del tempo.Lui c'era nell'anno, acquistato in tempo per i preliminari in una difesa che era ai minimi termini ("Quando dopo Calciopoli ci eravamo resi conto che eravamo quarti e che avremmo disputato i preliminari di Champions League contro la Stella Rossa,. Era un venerdì pomeriggio di fine luglio, traffico in tutta Italia per le vacanze e così ho deciso di andare in treno e ho chiuso la trattativa il ricordo di Galliani), al fianco di; lui c'era nell'anno dell'ultimo scudetto, con, quando si era usciti trionfatori daper l'ultima volta prima di quest'anno. Con l'ex Brescia in panchina. L'anello di congiunzione tra passato, vincente, e presente che guarda con speranza al futuro.Sta crescendo, al fianco di Pioli, al quale lascerà nuovamente il posto, sta imparando un nuovo mestiere, a bordocampo e nello staff del primo allenatore rossonero.Lì dentroha vinto, ma ha anche passato momenti difficili, in quegli anni bui (restò fino al 2016), quando fu protagonista di una rissa connel giorno della presentazione della nuova sede.E con i quali ora si sta misurando da 'stagista' allenatore, custode del tempo e del milanismo, prezioso a Pioli nel lavoro coi ragazzi, ma che sa stare al suo posto. Un po' come Marty con Emmet Brown:. Sempre con lo smanicato indosso...@AngeTaglieri88