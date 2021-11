Il River Plate non si è ancora arreso a dire addio a Julian Alvarez. L'attaccante è uno degli obiettivi di mercato per l'attacco di Milan, Fiorentina e Inter, ma secondo la stampa argentina i Millionarios hanno chiesto un nuovo incontro al ragazzo per poter provare a rinnovare l'attuale accordo in scadenza a fine stagione ed evitare un addio a gratis. Alvarez è molto grato al River e non vuole l'addio a parametro zero e per questo un'intesa, ma senza clausola rescissoria e con la promessa di una cessione, potrebbe essere trovata.