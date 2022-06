Luis Suarez, dopo essere stato accostato a Atalanta e Fiorentina potrebbe finire in Argentina, al River Plate. L'allenatore degli argentini, Marcelo Gallardo, ha dichiarato di aver parlato con il nazionale uruguaiano: "L'ho contattato per sapere cosa sarebbe successo nella sua vita e se voleva venire nel calcio argentino Ma non dipende da noi, bisogna aspettare e vedere quali possibilità ci sono quando il giocatore analizzerà ogni situazione"