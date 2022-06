Il River Plate non ha ancora abbandonato l’idea di arrivare a Luis Suarez per sostituire il partente Julian Alvarez. Nonostante il giocatore uruguaiano, libero dal prossimo 1° luglio, voglia dare priorità alle offerte in arrivo da club europei, i Millionarios sono disposti a mettere sul piatto un’offerta economica molto importante per convincerlo.