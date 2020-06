- tanto da essere definito il match del secolo e avere una stele che la ricorda davanti allo stadio Azteca di Città del Messico - Italia-Germania 4-3 rivive nelle parole a Repubblica di, l'uomo che realizzò il gol decisivo ai supplementari in quell'incredibile semifinale di Coppa Rimet. "(con Mazzola, ndr). Quanto al Pallone d’oro, l’ho vinto perché avevo accanto gente come Trapattoni, Lodetti, Sormani, Prati", dichiara.Sulla Germania: "Una delle squadre forti di quel Mondiale e ci capitò tra i piedi. Qualcuno di loro era di molto superiore alla media, ma, siccome non erano tempi di rivoluzioni tattiche, i tedeschi giocavano sempre da tedeschi, e gli italiani da italiani".Sulla preparazione della partita: "Ovviamente...Tutti noi sapevamo cosa fare, dove e quando. Albertosi compreso, che all’epoca doveva stare in porta perché così funzionava, anche se a lui piaceva giocare con i piedi, solo che era nato nel momento storico sbagliato".Sulla gestione di: ". Ormai Valcareggi non mi diceva più niente. Il cambio era automatico. E a quei tempi ti dovevi scaldare negli spogliatoi o nei corridoi. Sperando che corridoi e spogliatoi fossero vicini al campo".Sulla partita: "... Ci siamo incrociati a fine partita senza dirci nulla, ma prima sì.. "Così", mi disse, "appena fischia l’arbitro scappo dentro!" Insomma era stufo. Invece si ritrovò la palla sul piatto destro. La sua presenza lì era talmente inaspettata e insieme sospetta che nessuno si occupò di lui. Tutti marcavano tutti, come da programma, Karl-Heinz era libero".Sul suo gol: ", dopo il cross basso di Boninsegna.Sapete com’è andata a finire. Pensi che solo rivedendo la partita mi sono reso conto che avevo davvero calciato di destro".di Italia–Germania? "Probabilmente...".