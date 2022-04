In un anno ha preso il Modena e lo ha riportato in Serie B, ma i festeggiamenti lasciano subito spazio alla programmazione. Il giorno dopo la promozione e i festeggiamenti, il presidente Carlo Rivetti è intervenuto in conferenza stampa: "Già da domani inizieremo a pianificare la prossima stagione. Mi hanno detto che sono diventato il presidente più vincente della storia, spero di continuare così (ha detto scherzando, ndr). Come un anno fa, potremo cominciare a programmare con il giusto anticipo la nuova stagione. E il tempo, quando si parla di programmazione, è fondamentale. C'è ancora molto da costruire, una società da strutturare ulteriormente per prepararsi ad affrontare la nuova categoria. Non mi piacciono i salti mortali, a me piace la concretezza: occorre sempre una pianificazione seria per fissare gli obiettivi e mettere tutti nelle stesse condizioni di rendere al meglio. I risultati non sono una conseguenza automatica ma si può fare di tutto perché arrivino. Non sono qui all'insegna del 'mordi e fuggi', sin dall'inizio le nostre intenzioni erno quelle di costruire una realtà degna di questa città. In Serie B voglio innanzitutto disputare un buon campionato".