A Marsiglia è tempo di rivoluzione. Dopo diverse settimane di attesa, dovuta alla conclusione del campionato del campionato brasiliano, Jorge Sampaoli diventa ufficialmente il nuovo allenatore dell'Olympique, al posto dell'esonerato Villas-Boas. Il tecnico argentino, reduce dall'esperienza alla guida dell'Atletico Mineiro e che in carriera ha conquistato una Copa America come ct del Cile, ha firmato un contratto fino a giugno 2023.



La novità più clamorosa di serata è però la decisione del patron Franck McCourt di dare il benservito al presidente Jacques-Henry Eyraud, uomo fortemente discusso soprattutto negli ultimi mesi per il cattivo rendimento della squadra e i rapporti tesi con molti suoi collaboratori e allenatori, per rimpiazzarlo con Pablo Longoria, che nell'estate scorsa aveva assunto la carica di direttore dell'area tecnica e viene promosso con effetto immediato al ruolo di primo dirigente del club francese.