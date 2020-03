la spesa faraonica della scorsa estate, rivelatasi tutt’altro che soddisfacente, non ha frenato la voglia didi calare fior di quattrini per migliorare una rosa che vanta già elementi di assoluto rispetto. Per la prossima finestra di mercato, le Merengues hanno stilato una lista di nomi che, pur essendo probabilmente ancora aperta, sarebbe capace di costruire un ‘once de gala’ tutto nuovo, capace di far paura pur rimanendo su carta.– Tra i pali, al momento, il nome più caldo è quello di: già accostato negli scorsi anni ai Blancos, sembra ormai arrivato il momento giusto per il cambio di maglia.non aspetta altro che indirizzare il proprio pupillo verso lidi più prestigiosi del– La difesa è il reparto che, ad oggi, rischia di subire più modifiche: i contratti di capitansi avviano verso la scadenza, così come non è scontata la permanenza di. Dunque,potrebbero essere i rinforzi giusti per colmare il vuoto al centro della retroguardia, mentreè l’indiziato numero uno a ereditare la “camiseta” del laterale carioca.– Nella zona mediana del campo sono tanti i nomi che interessano:è ovviamente il primo di questi, probabilmente quello su cui le Merengues concentreranno le proprie forze., classe 2002 di proprietà del, è da mesi nei radar del club, ma 42 milioni per un diciottenne sono una spesa considerevole. Ancora vivo l’interesse per, ma c'è da battere la concorrenza del. Leggermente defilato, su cui c’è anche il– E qui viene il bello: per quanto riguarda il reparto offensivo, il Real Madrid non ha mai badato troppo a spese. Anzi, dopo le delusioni provocate dagli affarisi direbbe che, alle spese, non ci baderanno neanche quest’estate. L’obiettivo più concreto corrisponde al nome di, il “Golden Boy” che in questa stagione, tra, ha segnato grappoli di gol. Il vuoto lasciato dalla partenza di, invece, potrebbe essere colmato da: Madrid potrebbe essere la piazza giusta per il definitivo salto di qualità del gioiello francese di proprietà del. Ultimo, ma non per importanza,: non ritenuto incedibile dal, sarebbe l’ultimo tassello di un attacco più che galattico.@Ferdinandogagl3