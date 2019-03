Oltre a quello di Eusebio Di Francesco e verosimilmente del direttore sportivo Monchi, l'ottavo di finale di Champions League tra Porto e Roma potrebbe influire in maniera decisa e decisiva anche sul futuro di Francesco Totti. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, l'ex capitano giallorosso si incontrerà col presidente James Pallotta al termine della stagione per fare il punto della situazione e valutare il suo operato. In caso di addio di Monchi, accostato all'Arsenal nelle ultime settimane, non è da escludere che proprio Totti possa avere un peso specifico sempre più rilevante e un ruolo più operativo nell'area tecnica.