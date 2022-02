, ha modificato quello che sembrava un destino scritto. Non è più un caso, non è più una novità, non è una sorpresa. Il cileno contro la Roma ha segnato un gol - bellissimo - importante per la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia., Alexis, Lautaro e Dzeko. Questi ultimi due dovrebbero giocare dal 1' minuto contro il Napoli. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport l'Inter lo preserverà per la partita in Champions League contro il Liverpool. Ai Reds ha già segnato, in Europa sa come si fa.E il futuro?Alexis potrebbe cercare un ultimo lungo contratto remunerativo ma anche restare, soprattutto se questa stagione dovesse continuare su questa strada. E' vero, il suo ingaggio è oneroso, ma l'Inter dovrà fare due conti, perché le risorse economiche da investire sul mercato non sono illimitate, e