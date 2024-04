Rivoluzione storica in Inghilterra: aboliti i replay in FA Cup e nuovo calendario, tutti i dettagli

Il calendario, sempre più intasato dal nuovo format della Champions League oltre che dal Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti la prossima estate, ha indotto la Football Association a cambiare il regolamento della competizione, prendendo una decisione unica nella sua storia, grazie a un accordo (dalla validità di sei anni) stretto insieme alla Premier LeagueIn ogni turno della competizione, se un match terminerà in parità si andrà direttamente ai tempi supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore.

A darne l'annuncio è stata la Football Association, che ha accolto le richieste dei club di Premier League. L'abolizione dei replay non sarà l'unica novità.Inoltre, niente più pausa di metà stagione che segue il periodo delle festività natalizie, dove in Inghilterra si continuerà a giocare come da tradizione.

. Il primo turno della FA Cup vedrà entrare in scena le squadre professionistiche della League One e della League Two, mentre le squadre di Championship e Premier League saranno inserite dal terzo turno. La finale della FA Cup, che si terrà come sempre a Wembley, è stata spostata al penultimo fine settimana della stagione di Premier League, si giocherà di sabato e non ci saranno eventuali partite del massimo campionato, in modo tale da lasciar preparare le due formazioni coinvolte esclusivamente sulla finalissima.

A seguito alla stipula di questo accordo, la Premier League ha deciso di aumentare i propri finanziamenti alla piramide calcistica del paese.a tutti i livelli del calcio maschile e femminile.Una decisione che non ha soddisfatto, però, alcuni club delle serie inferiori, come a esempio il Tranmere Rovers, che ha rilasciato il seguente comunicato,: "Il Tranmere Rovers condanna la vergognosa decisione presa dalla FA e dalla Premier League di cambiare il formato della FA Cup, compresa la cancellazione dei replay.

La decisione, e il modo in cui è stata presa, dimostrano una totale mancanza di rispetto per la piramide calcistica e i suoi tifosi. Il calcio appartiene a tutti noi e le decisioni non dovrebbero essere prese in accordi dietro le quinte, in cui solo i club più ricchi sono autorizzati a partecipare. È l'ennesimo esempio eloquente della governance del 19° secolo che significa che il calcio semplicemente non può regolarsi da solo e ha bisogno dell'Independent Football Regulator per avere decisioni serie.

".