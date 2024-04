Palmer, calcia come Calhanoglu e segna come Haaland: ora l'Inghilterra ha un asso in più per vincere gli Europei

Il posticipo della 33esima giornata di Premier League, il Monday Night, ha regalato una partita sensazionale, seppur completamente a senso unico.Se la formazione di Pochettino, protagonista di un’altra annata deludente, ha ancora un briciolo di speranza di qualificarsi alle prossime edizioni delle coppe europee (il 6° posto, occupato dal Newcastle, è distante solamente 3 punti) è merito soprattutto di questo gioiellino inglese che, sotto la guida di Pochettino, sta vivendo la stagione della consacrazione.

, pochi giorni dopo la sconfitta nel Community Shield patita per mano dell’Arsenal – dove, peraltro, Palmer aveva segnato -,L’ennesimo colpo, targato Boehly, di una campagna faraonica da parte dei Blues che , con la nuova proprietà, ha speso ben più di un miliardo di euro sul mercato. Ma che il Chelsea fosse propenso a spendere cifre importanti non era una novità, non lo era nemmeno su un giocatore così giovane.

Quattro timbri sulla sfida che hanno delineato, ancor di più, tutte le sfaccettature di un giocatore di livello internazionale. Tunnel su Branthwaite, 1-2 di tacco con Nicolas Jackson e sinistro dal limite dell’area che termina all’angolino. E abbiamo appena iniziato lo show. Segue l’inserimento di Mudryk, vede il tap in di Nico Jackson e si fionda di testa sulla respinta corta di Pickford, da punta vera (lui che di ruolo è un fantasista su tutta la trequarti offensiva). Ma, per non farsi mancare nulla, decide di pressare alto la retroguardia dell’Everton, far sbagliare un passaggio elementare a Pickford e beffarlo con un pallonetto di destro da 30 metri.(Palmer è il rigorista designato, come affermato anche da Pochettino nel post partita: “Palmer è il nostro rigorista. Non possono comportarsi come bambini, non deve più accadere. É l’ultima volta che accetto una situazione del genere”).

(gol di sinistro, di destro e di testa): i suoi 29’ hanno battuto il primato di Tommy Johnson (38’ in Aston Villa-Wimbledon nel 1995) e di Erling Haaland, che aveva siglato tre reti di tale fattura contro il Nottingham Forest il 31 agosto 2022. Ma non solo:, dopo i 16’ di Mane con la maglia del Southampton, i 22’ di Dwight Yorke, i 24’ di De Bruyne, i 26’ di Pennant e i 27’ di Ian Marshall. Ma la caccia di Palmer è appena cominciata e non termina qui: 20 reti (capocannoniere insieme a Haaland) e 9 assist in Premier League, 11 gol nelle ultime 6 partite, è il giocatore con il maggior di contributi a rete di tutta l’Inghilterra con 29 come Watkins,e in 41 presenze stagionali complessive, la sua media di contributi per le reti del club è di poco inferiore all’1 (25 gol e 13 assist, 38 contributi in 41 presenze, per una media di circa 0,93). E aggiungiamo anche il fatto che è un rigorista infallibile – 9 su 9 calciati, come Calhanoglu in Serie A – a un passo dal record di 11 su 11 di Yaya Touré.

. Palmer ha disputato solo due gare con l’Inghilterra, debuttando il 17 novembre scorso contro Malta. Ma i 35’ giocati, sino a ora, non sono sufficienti. Southgate sarà chiamato a scelte importanti, ma il materiale a disposizione è di una qualità infinita. Dai tre calciatori migliori, come rendimento, di tutta la Premier League (Saka con la media voto pari a 7.61, Foden a 7.47 e Palmer a 7.44, dati WhoScored) al possibile prossimo Pallone d’Oro Jude Bellingham, autore di una prima stagione sensazionale con il Real Madrid.