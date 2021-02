Dopo il ritorno al Groningen, Arjen Robben sta pensando davvero al ritiro a causa dei continui problemi fisici: "Mi chiedo se sia ancora realistico tornare in campo e continuare a giocare. Ho un problema ai gemelli e per me è complicato ora rientrare. Bisogna capire se ci sono prospettive e faremo una valutazione nelle prossime settimane. Io non mi arrendo mai, ma così non sta andando bene".