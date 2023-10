Roberto Baggio parla al Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport: Un giocatore che mi piace guardare al momento? Lautaro Martinez. L'avevo già visto giocare in Argentina, quando era al Racing. Un ragazzo che a 18 anni gioca la Libertadores, fa 3 gol... Viene lasciato a casa per il Mondiale, e lui disse che era felice di quello che aveva fatto e che augurava il meglio alla sua Nazionale, che avrebbe avuto tempo per andarci. Chapeau. Penso che oggi sia il simbolo dell'Inter: oltre a fare gol è su ogni palla, lotta, va in difesa, un giocatore veramente straordinario".