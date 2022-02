Si, avete letto bene! La Fluminense di Felipe Melo ha perso per 1 a 0 contro il Bangu, squadra di Serie D brasiliana, grazie al gol di Roberto Baggio. Il match non è un torneo di vecchie glorie ma nel Taça Guanabara, torneo statale di Rio de Jeneiro. Il 26enne trequartista brasiliano si chiama come il Divin Codino grazie al padre, Roberto Carlos (non l'ex Real Madrid), che, essendo grande appassionato di calcio, ha voluto omaggiare il campione vicentino. I fratelli, sempre in onore di grandi ex giocatori, si chiamano Caniggia e Romario.



Roberto Baggio, come racconta Globo, è nato il 30 gennaio del 1996 a Laranjal do Jari, nelle regione meridionale di Amapà. È alto un metro e 70 ed è destro. Il carioca ha avuto anche un passato in Europa dove ha giocato per qualche mese in Slovacchia nello Zlaté Moravce. Il suo contratto con il Bangu scade il 22 aprile e magari questo lo potrà portare a fare il salto di categoria.