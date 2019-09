Simpatico fuoriprogramma nella serata d'apertura de "Il Tempo delle Donne", evento organizzato dal Corriere della Sera alla Triennale di Milano. Dopo essersi esibito con Nicoletta Manni, ieri iper il più classico dei casqué:commenta: "Ogni anno il Tempo delle Donne migliora. Ha fatto passi avanti incredibili, declinando argomenti importanti come il lavoro, la maternità e la paternità, il sesso e l’amore, gli uomini e la felicità. È davvero una festa, un momento in cui la gente viene per ascoltare, divertirsi e conoscere. Include tutti e mostra cose nuove. L’obiettivo è continuare su questo terreno di sviluppo di argomenti così importanti, cercando di sentire quante più voci possibili".