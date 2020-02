Roberto Carlos, ex terzino sinistro dell'Inter, parla a Il Mattino della sua esperienza in nerazzurro: "Devo tanto all’Inter. Se non fosse stato per quell’esperienza in Italia, forse non sarei mai diventato il calciatore che tutti poi hanno conosciuto. Ricordo perfettamente l’atmosfera di San Siro, gli allenamenti alla Pinetina e poi l’empatia con la gente: è stato tutto bellissimo".